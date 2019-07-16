扯！烈日下騎車遛狗不聽勸 飼主辯：這樣牠才會吃飯

2019-07-16 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕許多人對動物福祉與權益相當重視，只要有虐待動物的事件發生，會對此義憤填膺發起拯救的行動，有網友在網路po出1段疑虐待動物的影片，並註明事發地點為台中市大智路，影片中有隻家犬在車水馬龍及熱氣蒸騰的柏油路追趕飼主的機車，網友們看到這段影片怒轟飼主根本沒有資格養寵物。

該網友在「爆料公社二社」po出一段影片，影片一開始有隻身形瘦削的狗準備跳上1名正在等紅燈的女騎士車上，卻馬上被一旁雙載的飼主喝斥，沒多久綠燈後狗狗驚恐地穿梭在車陣中，其中1名飼主拿著愛的小手作勢要鞭打牠，想將狗趕到路旁並令其加速，接著飼主將機車加速，狗狗在後方死命地追趕，旁邊則不斷有車輛經過，看起來險象環生。

原po在貼文中憤怒表示「竟然讓我看到這樣的溜狗...停紅綠燈時跟他說不要這樣溜狗，這樣狗狗危險，機車也危險，跟我說不會啦，他們這樣溜狗已經快一年了，還說這樣跑他才會吃飯！」，並補充道「狗狗明明就跑不太動了，也想上車了，飼主一停紅綠燈，狗狗就直接躲到路旁的騎樓裡！」，原po最後怒嗆無良飼主們要不要也體驗這種遛法，讓你們也能好好吃飯。

網友看見影片也深感憤怒，怒轟「知道柏油路越熱越燙嗎？狗的腳底怎受得了，可憐的孩子」、「好危險，都沒有顧慮到別人的安危！」、「主人也要跑一下吧！不然在（再）吃下去怎辦」、「熱成這樣你去跑跑看！」、「是誰才該運動啊？誰吃那麼肥還不動」，也有熱心網友表示「正在聯繫台中動保處」、「我已經在和台中1999聯繫了」、「送單送起來啊」、「這樣應該能把影片給相關單位檢舉」。

烈日下在馬路騎車遛狗的過程

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