驚知曾有房客暴斃 新屋主自認「凶宅」提告索賠結果是…

2019-07-16 19:38

〔記者溫于德／台北報導〕許男透過仲介花了1450萬元買下台北市一處房產，卻從里長口中得知，屋內曾有房客暴斃，且在飄出屍臭味後才被人發現；他基於買到「凶宅」，提告要求前屋主與仲介應各賠償他700萬元。台北地院認為，經檢方相驗結果，房客死因是「病死或自然死」，不符凶宅構成要件，駁回許男請求，可上訴。

判決指出，許男提告主張，2014年3月底，他透過房仲購買房子，付款後將房子登記在妻子名下，但事隔5年，今年3月才從里長口中得知，該屋2013年間曾有房客散發屍臭味被鄰居報警處理，才發現房客已死亡多時，他認為該房成為「凶宅」減損價值。

許男告訴法院，前屋主也是因為畏懼屋內存積怨氣，才會急於要求房仲賣屋，且故意不告知他房子是凶宅，已違反誠信，要求前屋主應賠償他700萬元價金；至於房仲業者因疏於向鄰居詢問房屋實際狀況，害他誤信房子不是凶宅，同案要求房仲給付700萬元。

前屋主辯稱，根據檢方開立的驗屍證明書可知，房客是自然身亡，房子並非凶宅，且他也不是因房客死亡才賣屋；房仲則說，死亡證明書紀載房客是「病死或自然死」，另依照世界衛生組織2018年調查報告，全球有300萬人因喝酒身亡，加上死因多種，可見飲酒致死原因多端，與自殺間沒有必然關聯。

法院認為，房客死因是「肝功能衰竭、重度脂肪肝、酒精」，死亡方式則是「病死或自然死」，因此難認房客有非自然死亡情形，無法認定房子為凶宅；至於許男質疑房客厭世自殺情況，應是過度演繹而難以採信，最終駁回許男請求。

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