北市工務局標案涉收賄弊案 承辦技工、廠商被起訴

2019-07-16 13:35

〔記者黃捷／台北報導〕台北市政府工務局衛生下水道工程處去年對外招標，承辦技工傅彥斌涉嫌向廠商「大譽環境公司」收賄4萬元，大譽得標後更浮報人員及班表，縮減成本超過400萬元。台北地檢署今偵結，依貪污治罪條例、詐欺、偽造文書等罪起訴傅、大譽負責人吳東錦及員工楊兆麟3人。

吳東錦曾為了獲得基隆市政府環保局標案，找上局長企圖以契約價金20%行賄，局長當場拒絕並通報政風人員，廉政署懷疑吳男另對其他公務員行賄，展開監控，果然發現吳於今年1月9日與傅彥斌私下碰面，並交付4萬元現金。

檢廉掌握相關事證後，今年3月21日發動搜索，約談吳東錦、傅彥斌等8人到案，確認涉弊標案是衛工處去年4月17日公告、由傅承辦的「107年度場站暨災防設備操作維護案」，預算金額1390萬，大譽以999萬9000元總價得標，隨即向法院聲請羈押禁見獲准，楊兆麟則以10萬元交保。

檢廉調查，該標案規定應採24小時三班制標準，但大譽得標後，於2018年4月至今年3月間以非公司員工的履歷資料，充當人頭排班，但實際上根本沒有足夠人員輪班維護災防設備，大譽以此方式縮減成本超過400萬元，卻讓台北市防災工作出現嚴重問題。

吳、傅兩人承認犯行，吳則辯稱節省成本其實是為讓員工多賺，依照原班表每人只能月薪僅2萬7000元，很難請到人，提高底薪公司又會入不敷出，只好縮減人力，讓每人月薪可達6萬餘元。

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