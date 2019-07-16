酒駕累犯撞死人，10萬元交保，家屬：法律過度保障嫌犯

2019-07-16 13:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕酒後駕駛民營垃圾車，撞死80歲阿嬤的張姓司機，檢方於案發當天（14日）聲請羈押，卻被台中地院裁定10萬元交保，對此，死者家屬既質疑又憤慨說，為何已有三次酒駕記錄，並於第四次酒駕撞死阿嬤的累犯，可以如此交保？司法似乎過度保障嫌犯，如果張男繼續飲酒開車危害社會，司法豈不成了共犯？對此質疑，台中地院指出，張男案發後主動報警，沒有逃亡等疑慮，他的行為雖可議，卻與羈押要件不符合，才會裁定10萬元交保。

記者致電張男，他僅表示，他已經向阿嬤上香，上香時亦遇到阿嬤的家人，至於其他問題，「我不方便說」，隨即掛斷電話。

阿嬤的家屬原本以為張男被羈押，不料，張男卻於今天突然由妻子陪同，跑到阿嬤靈堂前上香，家屬才知道台中地檢署聲請羈押，卻被台中地院駁回，並裁定10萬元交保與限制住居，家屬對法官的裁定深感納悶，他們質疑司法對嫌犯過度保障，他們也擔心，如果張男繼續酒駕，可能會繼續危害他人。

家屬說，張男之前已有三次酒駕記錄，卻都能易科罰金免入獄，可能讓張男衍生僥倖之心，導致張男第四次酒駕撞死阿嬤，「根本就罰不怕」，應該要羈押避免再犯才對，家屬無法理解法院裁定交保的理由。

對此，台中地院指出，檢察官聲請羈押理由，是張男前一日（13日）晚間6時許，在睡前飲用補藥酒，體內酒精尚未代謝完畢，隔日凌晨4時30分許，上班駕駛垃圾車與助理執清運垃圾時，肇事致人死亡，酒測值為0.32毫克，犯罪嫌疑重大，不過，法官於羈押庭詢問張男後，認為張男坦承犯案，且自白屬實，張男並無串證或湮滅證據之虞，且犯案後主動報警，留在現場配合調查，又有正當的工作，亦無逃亡之虞，所犯的罪行，雖是最輕本刑5年以上有期徒刑的刑案，卻沒有逃亡、湮滅偽造、變造證據、或勾串共犯或證人之虞。

台中地院強調，張男行為雖可議，但與刑事訴訟法第101條第1項各款羈押要件不符，法官認為檢察官聲請羈押理由，與羈押的法律要件不符， 裁定10萬元交保並限制住居。

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