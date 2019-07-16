酒駕垃圾車撞死晨運嬤 檢聲押、法官裁定交保

2019-07-16 11:37

［記者楊政郡／台中報導］誰想到開垃圾車也酒駕！有酒駕3犯前科的張姓垃圾車司機，開垃圾車也酒駕撞死人，檢方以張男酒駕4犯，致人於死觸犯5年以上重罪，張男的生活、工作將產生巨大變化，有逃亡之虞而聲押，法官15日裁定以10萬元交保，法官說被告自白坦承犯案，犯案後主動報警，留在現場配合調查，有正當工作，無逃亡之虞，與羈押要件不符。

台中地院指出，經法官訊問，被告是前一日晚間6時許，飲用補藥酒後睡覺，體內酒精未代謝完畢，隔日凌晨4時30分許，上班駕駛垃圾車執行業務，沿途清運垃圾時，肇事致人死亡，酒測值為0.32毫克，涉犯刑法第185條之3第3項之罪，犯罪嫌疑重大。

被告坦承犯案，自白屬實，無串證或湮滅證據之虞，被告犯案後主動報警，留在現場配合調查，有正當工作，無逃亡之虞，雖所犯五年以上重罪，並無逃亡、湮滅偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。被告行為與羈押要件不符，並無非予羈押，顯難進行追訴，審判或執行等情形，法官裁定被告10萬元交保並限制住居。

台中民營垃圾車張姓司機，撞死晨運阿嬤事件，死者孫子16日表示，張男不是被羈押了，怎麼上午又跑到阿嬤靈堂？

據了解，14日當天清晨發生車禍，當天晚上檢方以酒駕4犯（前3次都是騎機車酒駕，被吊銷的是機車駕照），而酒駕致人於死是7年以上重罪，日後她也將被吊銷駕照他的生活及工作都會受巨大變化，有逃亡之虞，於是向法院聲請羈押。

據悉，張男2012年就有酒駕自摔，法院未重判，抽血驗出酒測值1.61毫克，台中地院判拘役59日；2015年間騎機車酒駕被警察攔檢，法官判2月徒刑，易科罰金6萬元；第三次今年3月底，喝藥酒後騎機車被警方盤查，酒測濃度0.42毫克，法官判4月徒刑，可易科罰金12萬元，但都沒有得到教訓。

7月14日清晨4時許，上班駕駛垃圾車，還在宿醉當中，肇事撞死晨運的賴姓阿嬤，當時酒測0.32豪克。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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