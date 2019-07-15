7/15 威力彩連39摃！今彩539頭獎開出1注 獎落台中市

2019-07-15 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩連摃39期！今（15）日晚間開獎的108000056期，頭獎依然沒有人中，頭獎獎金10億元將累積到下期；不過，今彩539第108000168期開出1注頭獎，可得獎金800萬元，由台中市清水區北寧里中山路226號1樓的「金寶來彩券行」開出；第108000168期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000056期威力彩中獎號碼為「10、18、26、29、30、34，第2區：05」，頭獎摃龜，貳獎1注中獎，可得1666萬5577元；參獎共17注中獎，每注可得15萬元；肆獎共126注中獎，每注可得2萬元；伍獎共744注中獎，每注可得4000元；陸獎共5000注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬196注中獎，每注可得400元；捌獎共5萬8872注中獎，每注可得200元；玖獎共6萬9455注中獎，每注可得100元；普獎共13萬4110注中獎，每注可得100元。

第108000056期38樂合彩中獎號碼為「10、18、26、29、30、34」，五合摃龜；四合摃龜；三合共97注中獎，每注可得5750元；二合共1749注中獎，每注可得750元。

第108000168期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、12、13、14、15、16、17、18、19、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共215注中獎，每注可得500元；肆獎共2692注中獎，每注可得100元。

第108000168期今彩539中獎號碼為「13、18、22、23、24」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共192注中獎，每注可得2萬元；參獎共5830注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3809注中獎，每注可得50元。

第108000168期39樂合彩中獎號碼為「13、18、22、23、24」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共247注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6749注中獎，每注可得1125元。

第108000168期3星彩中獎號碼為「054」，正彩共7注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000168期4星彩中獎號碼為「9172」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「 台灣彩券網站 」

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