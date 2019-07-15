傻眼！ 菜刀客搶運將 在國道跳車還忘了帶走刀

2019-07-15 17:38

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市國道警察今天下午接獲通報，在國道3號北向46公里處，1輛計程車司機遭乘客持菜刀搶劫4700元，2人發生激烈衝突，隨後乘客跳車，警方到場後在路肩發現1名行人，經過指證確定為搶案嫌疑人，隨即帶往新北樹林分隊及刑事組偵辦。

警方表示，張姓計程車司機開往國道3號途中，遭到乘客持菜刀行搶，當下將車輛停靠路肩，沒想到嫌犯立即跳車，卻忘記將犯案用的菜刀帶走，巡邏員警到場後發現路人行走在路肩，立即帶往警分局指證，並查獲搶來的現金，全案交由樹林分隊及刑事組偵辦。

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