「小燈泡」案 高院准三團隊對王景玉擴大「精神鑑定」

2019-07-15 12:27

〔記者楊國文／台北報導〕男子王景玉涉割喉殺害北市3歲女童「小燈泡」，一、二審都以他罹患思覺失調症，判王無期徒刑，高院更一審審理時同意律師團聲請，日前已對王景玉進行「擴大精神鑑定」，分別由警察大學教授沈勝昂、台大醫院醫師吳建昌和台北榮總醫師劉英杰等三個團隊，就王景玉的矯正教化、再社會化展開「新一輪」的鑑定，以及就精神鑑定和心理衡鑑，進行兩個「補充鑑定」。

被害人「小燈泡」父母今未出庭，針對被害家屬對王景玉再度鑑定，甚至是擴大精神鑑定等看法，辯護律師李宣毅指出，家屬目前仍在復原期，對於王景玉殺害「小燈泡」，心情上難免有波折，希望能儘早回復以往正常生活。

值得一提的是，高院這次同意對王景玉擴大精神鑑定案，沈勝昂團隊部份，除沈之外，還邀請輔大臨床心理系教授黃健加入，已於七月十日起對王展開訪談等相關鑑定工作，團隊成員還包括中國醫藥大學臨床心理師莊婷。

此外，由於王景玉隨機殺人案引起社會恐慌，但一、二審都僅判他無期徒刑，高院月前就現行矯正、處遇制度和功能等面向一旦重返社會等問題，函詢法務部，法務部已回函答復矯正機關相關矯正、觀護負責事項。

高院今提訊王景玉，也進行延長羈押庭，王表示沒意見，高檢署檢察官陳正芬認為王景玉犯下隨機殺人重罪，且有逃亡之虞，應予延押，合議庭當庭裁示，王景玉有羈押必要，裁定自7月24日起延押2月。

此案源於，前年3月28日上午近9時，現年36歲的王男持刀在台北市內湖區隨機突襲殺害小燈泡，震驚全國。王落網後，自稱是古代帝王堯舜之一的堯，殺女童會有女人對他投懷送抱、替他傳宗接代；士林地院以兩公約規定不得對精神障礙者判死刑為由，僅判王男無期徒刑。

高等法院認定，王男犯案時的辨識能力及控制能力，均因罹患思覺失調症而顯著減低，適用刑法第19條第2項規定減輕其刑，去年判他處無期徒刑、褫奪公權終身，並且為降低王男再犯危險性，須刑後監護5年處分。最高法院將全案發回高院更審。

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