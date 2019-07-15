女教授外遇「老」同事 到墾丁民宿不倫的代價是..

2019-07-15 00:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區夏天風光綺麗，除了年輕情侶喜愛到訪增進感情，也是不少外遇偷情男女喜愛的地點，最近當地便發生一起年輕女教授，假借出差避著40歲丈夫，與辦公室「老同事」到墾丁民宿不倫戀被抓，雙方簽下500萬和解代價，乖乖的回歸家庭。

事件發生在今年夏天某週末，40歲的知名大學女教授與同辦公室的50歲男教授同事，因為日久生情相約到墾丁地區旅遊，女教授甚至瞞著丈夫謊稱要出差，兩人相偕出遊住在大街周邊民宿，本以為天衣無縫的國境之南幽會，殊不知早被「頭頂發綠」的女教授丈夫全程掌握。

已經找好律師、徵信社的女教授丈夫，掌握偷情兩人回到民宿超過一個多小時，沒利用半夜或清晨突襲，直接在晚上墾丁大街的熱鬧時刻，會同員警帶攝影機前往敲門逮人，毫無戒備的兩人竟然大方開門「見客」，不倫戀當場遭揭發。

不倫戀的男女教授見東窗事發，當場便大方談條件和解，最後男教授得付出500萬代價，女教授的年輕丈夫雖難掩憤怒仍原諒妻子，要求同返家照顧仍年幼的兩名稚子，過程沒有電視劇的暴怒爭吵場景，冷靜談判處理後續的鎮定態度，令不少目擊民眾直呼「成年人不愧是成年人。」

徵信業者阿宏透露，墾丁地區除了風景優美宜人，因為夏季遊客眾多、淡季地廣人稀，加上地處偏遠卻不像離島範圍小，大小民宿選擇數以千計，住客資料登記制度未落實等「優點」，確實是外遇男女選擇約會的熱門地點之一。

據了解，警方近3年配合在恆春半島外遇偷情捉姦的案件，成功的大約有10件左右，還有許多未成功案例，但兩造如未提出「妨害家庭」告訴，警方都僅配合當事人前往旅宿地點，或是提供派出所作為簽署和解的場所，不會主動進行偵辦，無法以數量實際統計是否為熱門外遇地點。

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