新興毒品更危險！北市少年隊找網紅拍微電影「潮！就反毒」

2019-07-14 15:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕為防範外觀不易辨識的新興毒品入侵青少年的生活，台北市少年警察隊在暑期青春專案期間，特別找來網紅教練-黃柏淯，拍攝微電影「潮！就反毒」，並在臉書「少年花露米」舉辦有獎徵答活動至7月15日17時止，將抽獎送出小米隨身藍芽喇叭及運動耳機，吸引更多民眾一同關心青少年毒品問題。

少年隊指出，台灣醫界雜誌於今年1月曾發表一篇「新興毒品概論及其防制」論文，文中提到新興毒品為「一種或是數種混合型的物質，並且會造成公共衛生威脅」，主因是新興毒品的流行樣態及使用途徑和傳統毒品不同，外觀察覺不易，很容易吸引青少年好奇誤用。

警方說，新興毒品多以飲料（如咖啡包、奶茶包、果汁等）及休閒食品或零食（如果凍、梅子粉、糖果等）的方式偽裝，容易吸引青少年好奇初次使用，配合藥頭或同儕間的行銷話術如「只是會high的咖啡及茶」，「是流行不是吸毒」及「警察驗尿也驗不出來」等，致新興毒品的使用人數快速增加。

警方提醒青少年朋友，毒品千變萬化，若有人請吃東西、喝飲料，應先檢查包裝是否被拆過或重新封膜，食用後身體如不適，應盡快離開現場或報警求助，進出娛樂休閒場所更要謹慎評估環境與交友對象，否則「與毒同行，禍不單行」。

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