7/13 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落北市

2019-07-13 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月13日）開獎的第108000167期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市大安區大安路一段73號的「金福旺商行」開出；第108000167期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000167期雙贏彩中獎號碼為「07、08、09、11、13、14、16、18、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共235注中獎，每注可得500元；肆獎共2679注中獎，每注可得100元。

第108000167期今彩539中獎號碼為「14、18、19、22、30」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共256注中獎，每注可得2萬元；參獎共6200注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬619注中獎，每注可得50元。

第108000167期39樂合彩中獎號碼為「14、18、19、22、30」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共357注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9110注中獎，每注可得1125元。

第108000167期3星彩中獎號碼為「955」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000167期4星彩中獎號碼為「0341」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法