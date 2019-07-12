7/12 大樂透頭獎落高雄獨得4億！ 今彩539頭獎落新莊！

2019-07-12 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月12日）開獎的第108000063期大樂透，終結連13期摃龜，頭獎1注中獎，可獨得獎金4億元，獎落高雄市大社區中山路377號「吉興彩券行」，扣除兩成所得稅後，幸運得主可實領3.2億元；第108000166期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市新莊區豐年街55號1樓之2的「長德彩券行」開出；第108000166期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000063期大樂透中獎號碼為「12、14、18、19、37、47，特別號：30」，頭獎1注中獎，可獨得獎金4億678萬5516元；貳獎1注中獎，可得275萬1783元；參獎共54注中獎，每注可得5萬4878元；肆獎共122注中獎，每注可得1萬5615元；伍獎共2749注中獎，每注可得2000元；陸獎共3739注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬7952注中獎，每注可得400元；普獎共5萬1970注中獎，每注可得400元。

第108000063期49樂合彩中獎號碼為「12、14、18、19、37、47」，四合共8注中獎，每注可得20萬元；三合共181注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4742注中獎，每注可得1250元。

第108000166期雙贏彩中獎號碼為「03、04、07、08、10、12、13、17、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共181注中獎，每注可得500元；肆獎共2327注中獎，每注可得100元。

第108000166期今彩539中獎號碼為「15、17、22、24、25」，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元；貳獎共155注中獎，每注可得2萬元；參獎共4996注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4966注中獎，每注可得50元。

第108000166期39樂合彩中獎號碼為「15、17、22、24、25」，四合8注中獎，可得21萬2500元；三合共169注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4825注中獎，每注可得1125元。

第108000166期3星彩中獎號碼為「745」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000166期4星彩中獎號碼為「2313」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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