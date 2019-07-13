始料未及！男子性侵獲緩刑不滿意 上訴慘被重判4年

2019-07-13 19:19

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名潘男垂涎同居人的女兒小夢（化名），2016年間趁著同居人開刀不在家之際，無視小夢的嬰孩在旁邊，大喊「我受不了了」性侵小夢，2個星期後，又以擦藥為由插入她的下體，小夢為了和氣不願張揚，直到1年多後爸爸得知此事，才帶著她報案，新北地院考量潘男無前科，給予緩刑，未料他不知足，堅持無罪硬要上訴，高等法院日前撤銷改判4年，潘男始料未及！

高院合議庭指出，潘男上訴時翻異前詞，始終否認犯行，態度丕變，未有如原審所說的認罪情形，犯後態度顯有差異；且其已有同居人為伴，與子、孫等輩互動過程本應相互尊重、以禮自持，竟因單純迷戀小夢，為滿足淫慾，無視她還在哺乳中，亦不顧身旁尚有孫輩休憩，強制性交得逞，嚴重戕害小夢身心，手段卑鄙，惡性至鉅，危害情節非輕。

合議庭認為，潘男不知躬身自省，甚至指責小夢誘惑，持續飾卸諉過，毫無可憫恕的情形，新北地院竟以刑法59條的「情堪憫恕」減刑並給予緩刑，適用法律不當，判決有違誤，自應撤銷原判決。

合議庭表示，潘男老婆罹癌，他卻外遇離家，還性侵同居人女兒小夢，戕害她的身心健康，犯後又否認全部犯行，所為應予嚴厲非難，但考量潘男在原審時已和小夢達成和解，無前科，每個月會給同居人6萬元等情狀，判兩個性侵行為應執行4年徒刑，可上訴。

2016年6月間，潘男趁同居人住院開刀之際，在家硬上小夢，還「你女兒在旁邊睡覺，你小聲一點」逼她就範；2個星期後，假借要幫小夢大腿擦藥名義，強行用手指插入她的下體，事後還恐嚇她不得跟媽媽說，否則會造成病情惡化。

孝順的小夢直到母親病況稍佳，確定她不會因為聽到消息、過度激動導致傷口裂開才說出這件事情，並強調為了家庭和諧不願追究，但遭受性侵的陰影已重創心靈，數度透露輕生念頭，直到一年多後，前男友與父親得知這件事情，氣得連袂登門質問潘男，雙方一言不合大打出手，小夢才被拽去報案。

接受偵訊具結後，小夢接受潘男的和解，並在和解書上載明「當下是自己太過緊張未明確拒絕，而後回神跟潘男說沒意願性交時，潘男也隨即中止行為」、「大腿擦藥指侵一事，時間久遠，記憶模糊」等語，性侵是誤會，聲明撤回告訴。

但妨害性自主罪屬於非告訴乃論罪，不因撤告而停止訴訟，原審新北地院考量潘男無前科又有悔意，引用情堪憫恕條款減刑判兩年，再給予5年緩刑，可免關，沒想到檢察官沒上訴，反而是潘男自認已經和解了，為何還被判有罪，硬要上訴要求高院改判無罪，卻因在高院審理時完全否認犯行，最終慘遭逆轉重判。

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