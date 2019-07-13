法院判新店錦秀路為私設通道 公所促4社區接管路燈道路

2019-07-13 16:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區錦秀路、以及錦秀路60巷、63巷內道路，為當地多個社區居民日常出入道路，但長期以來未經認定道路使用土地權屬，均由新店區公所負責養護及繳交路燈電費，2016年2月經台北高等行政法院判決認定為社區私設道路，區公所如今不想再當凱子，已告知錦秀路內4社區管委會，再不辦理路燈電號移交，公所將於8月1日停繳電費，社區道路夜間恐陷入一片黑暗。

在地的日興里長高志堅說，位於新店區安坑的錦秀路內共有錦秀社區、碧瑤別墅1期、碧瑤別墅2期及碧瑤尊爵大樓4個社區近4百戶、居民1千多人，錦秀路及巷道土地所有權持分，建商占9成、區分所有權人僅占1成，道路及路燈以往都是由公所維護管理。

但是建商打算在社區內自有土地增建住宅，有部分住戶反彈，衍生出社區道路的權屬糾紛，他為這個問題很頭痛，已經代墊今年1到6月的路燈電費，區公所要求管委會共同出具供公眾通行同意書有困難，他還是希望市府能繼續維護管理。

新店區長林煌源說，這項爭議經台北高等行政法院判決確定，確認該路段為社區內私設通道，公部門無繼續維護管理義務，不過因考量錦秀路段內共4個社區居民們夜間通行安全，判決確定後公所並未馬上停繳路燈電費，並與4個管委會協調接管方案，或依「新北市建築管理規則」第3條第2項規定，提供經土地所有權人出具供公眾通行同意書，就可由公所繼續維管。

林煌源說，但多次協調未果，管委會不願接受路燈電號移轉、也未出具同意書，所以區公所於5月底發文各管理委員會，於6月底期限前辦理電號移轉。

他指出，公部門絕非違法或刻意造成社區居民不便，但管委會到期限前仍未提出解決方式，公所只能依法執行，自8月1日起不再維管路燈，希望管委會依判決結果，儘速接管電號移轉，維護用路人安全。

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