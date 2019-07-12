導航設「最近距離」導到山區陷泥濘 警方靠電線桿找到人

2019-07-12 22:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕導航在山區又出包了！一對年輕情侶今日傍晚從南投縣中寮鄉龍鳳瀑布要到仁愛鄉清境玩，用Google導航設定「最近距離」，結果導至國姓鄉的九份二山山區，車輪又陷入泥淖而動彈不得，打電話報案只知電線桿編號，爽文派出所警員謝琪儒，從該民眾手機訊號位置和電桿編號找人，找了1個半多小時終於在九份二山找到2人，並幫忙車子脫困。

家住台中市的蔡姓男子今天帶女友到南投縣中寮鄉龍鳳瀑布遊玩，傍晚準備從龍鳳瀑布到仁愛鄉清境農場，蔡男設定Google導航，並選定「最近距離」，希望早一點到清境，但「最近距離」在山區再度讓車子迷航，蔡姓男子的轎車一路被導上山，往中寮與國姓交界的山區開去。

車子越開越往深山方向，將車子帶往偏僻山區產業道路上，而近來常有雷陣雨，山區路面一片泥濘，天色昏暗下，車子前輪陷入泥濘，根本無法開出，只好打110報案。

蔡姓男子根本不知自己所在何處，受理報案的勤務中心請他看看有無電線桿，再看上方有無號碼，而他很快就看到附近有電桿，告訴警方電線桿編號為「港竂枝195分3 G7700KA91」，勤務中心隨即通報爽文派出所，由該所警員謝琪儒開車上山找尋。

堪稱「迷航尋人高手」的謝琪儒，上個月才幫忙一位在中寮山區迷航的車主脫困，今晚出尋車找人任務，他先打電話給蔡男，並與其加Line，讓他用Line發出位置訊息，追查出訊息發出位置應在九份二山的山區，另也查詢台電該編號的電桿位置，也告知是在國姓鄉九份二山。

謝琪儒一路開往九份二山，開了一個半小時，終於在山區發現兩人行蹤，用警車幫忙拖拉前輪陷泥濘的蔡男轎車，順利讓該車脫困。這對在山區受困近兩小時的年輕情侶，向謝琪儒不斷地稱謝外，也說「下次在山區不敢再用導航了」。

草屯警方提醒民眾，一旦發現路愈走愈狹小，且一十直往偏僻山區進去，最好趕快原路返回，以免因路況不熟發生意外，另外附近如有台電的電線桿，報案時可告知附近電線桿上的電桿編號，警方即可使用電線桿號碼查詢系統，儘快找到受困者的相關位置，若手機網路有訊號，也可以利用電線桿號碼查詢系統http://www.net-tw.net/map.asp 來查詢位置，再把查到的資訊告訴警方。

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