21歲未婚媽殺子 法官認自首判8年、檢方有疑義將上訴

2019-07-12 19:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣去年底發生21歲劉姓年輕未婚媽媽，親手將出生6天的兒子，在土地公廟的洗手槽溺死的悲劇。苗栗地方法院認為，劉女於警方尚未知悉殺人犯行前，主動坦承，符合自首要件，酌減其刑，處8年徒刑；但苗栗地檢署認為，劉女面對警方追查，說謊掩飾，經警方提證戳破才坦承，是否符合自首要件，仍有疑義，將提起上訴。

劉女於去年12月15日，在苗栗市1家婦產科診所產下1子；但她瞞著家人，於21日把兒子接回家後，竟抱著兒子到住家社區附近的土地公廟，把兒子放入廟旁的洗手槽中，開啟水龍頭注水，親手把自己的兒子溺死後，再以紅色塑膠袋裹屍，棄置於住家旁的草叢內。

因苗栗市戶政事務所於2個月後，等不到被害男嬰的出生登記申請，主動聯繫劉女，劉女竟說：「我沒有生產，僅是去切腫瘤！」引戶政人員疑竇，遂通報警方。

劉女面對警方追查，也一度謊稱「把孩子送給乾爹養了！」經通知「乾爹」到場對質，劉女才坦承已將兒子殺害，並帶同前往棄屍地點，把男嬰屍體尋獲。劉女供稱，自幼父親管教甚嚴，她未婚懷孕生子，擔心被父親打罵，且也無力扶養，才出此下策。

法官調查，劉女並非第1次未婚懷孕生子，且曾因無力扶養向苗栗縣政府社會處求助並洽詢出養，卻僅因畏懼父親責怪，對出生6天毫無反抗能力的嬰兒痛下殺手，任意抹滅被害男嬰生存權利，惡性非輕。

但法官認為，劉女於警方知悉其殺人犯行前，能主動坦承，並帶同尋獲男嬰屍體，符合自首要件，依刑法62條前段規定「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑」 ，且查無前科，判處8年。

不過，地檢署主任檢察官陳宗豪指出，劉女面對警方追查說謊掩飾，經警方提證一一戳破，才全盤托出，是否符合自首要件，仍有疑義，將提起上訴。

依刑法殺人罪可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；成年人故意對兒童犯罪，依兒童少年福利權益保障法，須加重其刑二分之一。

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