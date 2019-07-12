19歲男大生墾丁戲水淪波臣 遺體被罕見離岸流帶到船帆石

2019-07-12 16:18

［記者陳彥廷／屏東報導］本月10日下午和同伴到墾丁小灣海域戲水失蹤的19歲林姓男大生，經恆春警義消海巡及威鯨救難協會近40小時的找尋，早上於船帆石礁岩旁發現遺體，男大生不幸淪為波臣，本起案例也是小灣溺水事件中，罕見往南漂流到直線距離超過2公里外的船帆石，屏東縣消防局呼籲，近期海象因對流導致相當混亂，民眾務必配合沙灘紅旗警示不要下水。

墾丁小灣沙灘這幾天雖屬紅旗警示，10日下午約10名大學生於小灣南側遊客較少處下水，經海邊巡邏員吹哨提醒，仍持續冒險下海，其中1人被發現疑似溺水後，海邊救生員衝往救援卻已來不及。

屏東消防第四大隊大隊長陳建男帶著警義消與威鯨救難協會及海巡署人員在小灣岸際及海面搜索，幾度派出潛水人員下水打撈，還有空勤直昇機以及無人機空拍冒雨偵蒐，但受限海水混濁始終難發現遺體，直到今晨在南邊船帆石海域發現。

小灣海域以往溺水案例，遺體大多都在南側的大型礁岩區域發現，但這幾天因為大雨，除海水混濁，連岸際海流疑似都出現混亂，林男因此疑似被離岸流帶出灣域，再被帶往南邊直線距離約2公里的的船帆石海域，屬罕見案例。

屏東消防第四大隊表示，今晨先是有1名外籍遊客在船帆石的礁岩岸際發現1具浮屍，經通報水上活動業者，再向消防隊轉報，趕緊派員前往搜索，在船帆石附近礁岩發現疑似林男蹤跡，透過長背板運送上岸，家屬在確認就是林男後痛哭失聲，場面令人不忍卒睹。

首日參與救援的威鯨救難隊志工潘志榮指出，他們第一天兩度接獲有人通報在船帆石海域發現疑似浮屍，他騎水上摩托車到場確認發現都是浮球遭誤認，加上連空勤及無人機都到場，甚至空勤直昇機都只飛了四層樓高，就是為了要細看，當時未發現林男蹤影，認為應該是之後才被往南帶，而溺者被帶到船帆石，推測應該是對流旺盛，而離岸流帶出灣域再被沖往船帆石的案例確實罕見，打破以往的經驗法則。

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