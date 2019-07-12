美國警察買咖啡遭驅離... 台灣警長要向星巴克道謝

2019-07-12 06:03

〔記者王捷／台南報導〕日前美國亞利桑那州的星巴克以「不安全」為由趕走買咖啡的警員，不過台灣星巴克似乎比較親民，台南的警員穿制服到星巴克買黑咖啡，在結帳前，一名資深店員突然說，警員有穿黑色衣著，符打折優惠，但警員不想佔便宜，告知店員，制服是深藍色的，店員對警員眨一下眼、微笑小聲說「不過槍是黑色的」，讓警員覺得店員很細心也很感動。市警局長黃宗仁說，3年來他為警方塑造親民形象，台灣警察讓人有安全感，他要向星巴克說謝謝。

亞利桑那州坦佩市的星巴克門市，月初趕走6名到店內喝咖啡的警員，原因是因為這會讓客人感到「不安全」，這引起坦佩警方不滿，坦佩警察工會在7月5日甚至自製嘲諷星巴克圖片，把星巴克商標的美人魚，換成一隻將咖啡倒掉的手，並寫下標語「Dump Starbucks」（倒掉星巴克），在推特上公開譴責星巴克，換來4萬6千人愛心，還有2萬人轉分享。

不過，台灣的星巴克不但沒有趕走買咖啡的警員，還讓警員「被打折」。台南一間警所的警員，由於附近的超商遷離，他只好到附近的星巴克買咖啡提神，10日下午，他穿制服到星巴克買黑咖啡，但是在結帳時，一名資深的店員突然告訴在收銀台前的店員，警員有符合最近的打折優惠，應該再幫他打折。

店員告訴警員，由於目前正在活動，特定期間穿著黑色元素的服件買黑咖啡就有折扣，所以那杯140元的咖啡，折扣後是115元。雖然只省下25元，但是警員不想貪便宜，告訴店員他的制服是深藍色，不是黑色，沒想到店員靠近他微笑、眨眼小聲說：「槍是黑色的」也符合「服件」的規範，讓警員覺得很感動。

市警局長黃宗仁說，3年來他為警方塑造親民形象，他也要代替所有警員向謝謝星巴克說謝謝，體貼的小動作鼓勵警員繼續維護治安。

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