好敬業！ 30年西點店火災 員工衝火場先搬麵包再救錢

2019-07-12 01:51

〔記者王捷／台南報導〕台南一間有30年歷史的西點店葡吉麵包，招牌奶露麵包與羅宋麵包造就剛出爐就秒殺的傳說，11日深近凌晨店電冰箱疑似跳電燃燒到易燃物，傳出火災，由於店家旁邊緊鄰銀行，消防局擔心延燒，派出14車36人搶救，在半小時內控制火勢，所幸沒有延燒，火災後消防員告知店家先搬財物，沒想到店家為了不讓客人失望，員工與老闆先搬麵包才救錢，讓現場消防員直呼好敬業。

葡吉麵包的生意好到要顧保全才能讓交通順暢，所有顧客定時就在店外排隊，等剛出爐的麵包，一等麵包出爐，不到50坪的店面擠滿顧客宛如戰場，有些顧客甚至來不及拿盤子，就先搶麵包，葡吉能在挑嘴的台南屹立30年，全靠老闆張正宏對西點的追求。

家境不好的張正宏，國二就因為經濟關係當學徒，但他為了追求正在流行的西點技術，拖著一包行李就到台北打拼，努力幫師父打雜，才偷學到功夫，而赫赫有名的「芋泥蛋糕」，就是他當年從流行指標「唐琪西點」學來的。

最後張正宏回到台南創業，如今第二代也接手他打拼來的江山，談到剛創業時，有親友說，當年張正宏雖然剛創業資金不足，省東、省西就是不肯用劣質的原料偷吃步，可見他對麵包的要求，與生意人的誠信，最讓張正宏感到抱歉的是妻子，當時窘困的環境，讓妻子才剛生完孩子第三天，連月子都來不做，就回店內幫忙。

11日深夜，葡吉的第一代老店傳出火災，由於張正宏善待員工，讓員工即使深夜也趕到店裡幫忙，所幸燃燒面積不大，沒有波及到麵包，消防人員告訴員工，先去店內搬出有價值的財物，沒想到老闆與員工一等到火熄、濃煙排出，不是先去拿錢，而是先搬出一袋袋西點與麵包，店家說，麵包因為有客人預訂，因此不能客人失望，讓現場消防人員覺得好敬業。

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