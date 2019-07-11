竹科高科技公司 驚爆法務主管勾結中國律師詐騙公司鉅款

2019-07-11 23:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹科學園區驚爆高科技公司的法務主管勾結中國律師詐騙公司鉅款案！

竹科明泰科技前法務主管呂紹甫涉嫌勾結中國上海律師蔣楚明，向明泰謊稱辦理多項專利等法律案件，然後匯進蔣女在境外申設的紙上公司帳戶，總計5年間向明泰詐得律師服務費與和解金差額超過2600萬元，新竹地檢署除依詐欺罪嫌起訴呂男外，也對共同正犯蔣女發佈通緝。

檢方調查，呂男為明泰科技法務室資深經理，為明泰法務部門最高主管，因不滿為明泰處理法律事務未獲得應有合理報酬及獎勵，乃先由中國上海金馬律師事務所女律師蔣楚明，於2011年向英屬維京群島申請設立紙上公司ALPHA IMAGE ，再由呂出面向明泰宣稱，該公司是蔣為節稅目的設立的境外公司，其律師費用均改匯入該公司帳戶。

直到ALPHA IMAGE取代金馬，成為明泰法律專業服務供應商後，呂男即與蔣共謀，由蔣提供合約審閱、法院訴訟、專利侵權、專利爭議等非實際存在案件服務，呂假裝審核後向明泰詐得律師服務費，然後匯進ALPHA IMAGE戶頭。

總計從2011到2015年呂男離職期間，二人共詐騙明泰112件，總金額高達2446萬元。呂離職後，明泰稽核人員稽查其經手之訴訟及非訟案件，發現均無委任蔣楚明或ALPHA IMAGE提供法律專業服務紀錄，才知受騙。

明泰前於2009年間，與美國Phoebe Micro公司因貨款爭議而在美國加州法院爭訟，事後達成和解，約定Phoebe支付明泰美金230萬元和解金，呂竟於2013年寫信給明泰委任的美國律師，希望將部分和解金美金113萬餘元，匯入ALPHA IMAGE帳戶，對方一時不察而匯款後，再由蔣匯美金106萬餘元給明泰。直到呂離職後，明泰才發現被呂蔣二人A走差額美金7萬元。

呂男辯稱案件有請蔣楚明介紹美國律師提供諮詢，卻無法提出對方姓名，也無法說明為何由ALPHA IMAGE請款。也坦承先前有借給蔣女100萬人民幣，同時還有把一些錢放在她那邊委託投資股票。

檢方指出，本案共同正犯蔣楚明已遭發布通緝，為中國人民，原係任職上海市金馬律師事務所律師，然其律師執業資格已於2012年間遭上海市律師協會註銷。檢方先依詐欺取財罪嫌起訴呂男。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法