頭部中彈奇蹟般僅擦傷 特警：感覺到「承翰」冥冥中保佑

2019-07-11 18:55

〔記者許國楨／台中報導〕警方昨天圍捕槍擊要犯陳宏宗雙方駁火時，陳嫌擊出的一發子彈射入維安特勤中隊許姓隊員的防彈頭盔，彈頭在內轉了半圈之後掉落，幸運僅造成太陽穴燒灼傷，但仍是生死一瞬間，許員今天說，勇者無懼，但感覺到承翰（殉職鐵警）冥冥中的保佑，也希望全國民眾能做為警方強力執法的最大後盾。

內政部長徐國勇今天下午到刑事局中打慰問該起警匪槍戰中的有功人員，並慰勞受傷的保一總隊維安特勤中隊許姓隊員，許員拿著當時戴的防彈頭盔說明經過表示，他當時負責駕駛民車包抄陳嫌座車，雙方開始駁火他準備下車支援兄弟時，突然感受頭盔有被撞擊到，但覺得沒什麼大礙繼續就戰鬥位置，等到過程結束現場指揮官才驚覺他的左太陽穴有腫脹燒灼傷指示就醫。

同仁隨即拿起他的頭盔檢視，這才赫然發現，至少射擊3槍以上的陳嫌，其中一發竟射入他的額頭與頭盔之間的狹小縫隙，彈頭沿頭盔左側邊緣留下擦痕後又在頭盔內轉了半圈多，於頭盔內襯留下燒灼痕跡，之後卡在頭盔右側內，直到他一晃動，彈頭才順著縫隙滑落掉在汽車儀表版。

許員說，還好子彈先貫穿民車擋風玻璃，才減緩了些許力道，讓他奇蹟般僅太陽穴有輕微燒灼傷，沒有顱內出血等症狀，冰敷後已無大礙，但短短不到10秒的駁火仍是生死一瞬間，事後回想雖勇者無懼，但最怕的還是接到家人及論及婚嫁女友的電話，就怕讓他們擔心。

許員說，槍戰當時，他真的感覺到同為嘉義人的承翰（殉職鐵警），冥冥中在天之靈的保佑，也保佑了整個團隊得以在危險的任務中圓滿回家，希望全國民眾能做為警方強力執法的最大後盾。

「這真的是千鈞一髮」，徐國勇說，英勇的警察真的是用生命在維護治安，對於因公受傷的許員，他更是豎起大拇指說，真的是「天公仔子」，辛苦了，沒話說。

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