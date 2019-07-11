雙子星開發案牽涉中國 「南海發展」假處分吞敗

2019-07-11 18:06

〔記者吳政峰／台北報導〕港商「南海發展有限公司」與馬來西亞商「馬頓有限公司」去年獲台北市政府評選為雙子星開發案最優申請人，遂依外國人投資條例向經濟部投資審議委員會申請核准投資設立「臺灣南海發展股份有限公司」，但投審會發現南海發展與中國關聯甚深，恐影響國安，6月26日駁回申請案，南海發展擔心最優申請人資格被廢棄，趕緊向台北高等行政法院聲請假處分，11日被裁定駁回。

由林玫君（審判長）、法官羅月君、法官梁哲瑋組成的合議庭指出，南海發展已向北市府捷運局展延期限，以便繼續保有開發案的最優申請資格，只要捷運局作出決定，南海發展就可避免喪失最優申請人資格的危險。但南海發展提出假處分時，並未釋明與捷運局之間有何公法上法律關係的爭執，也未釋明最優申請人資格有因此爭執的存在，而有遭侵害的急迫危險，與聲請定暫時狀態假處分的要件不合。

合議庭又說，南海發展聲請假處分的內容，已涉及本案實體權利的實現，但假處分的性質只在提供「附隨過渡性」權利保護，這種本案訴訟程序終結前就要求暫先滿足實體權利的假處分，應僅限於聲請人本案實體權利存在「蓋然性的確較高」，也就是本案勝訴顯然有望的情形，才能准許。

合議庭解釋，南海發展請求本案實體法律關係所需判斷事項，包括投審會決定違法、逾期不能設立新專案公司不可歸責聲請人、聲請人應繼續保有最優申請人資格等等，均未釋明其存在蓋然性較高，因此不應准許本件假處分的聲請。

第三，合議庭認為，南海發展所主張定暫時狀態假處分要防免的重大損害，並未釋明是必須透過假處分緊急定暫時狀態，否則將來等到本案訴訟程序終結就難以回復。這點也與聲請假處分的要件不符。綜上，合議庭評決本件假處分聲請與行政訴訟法第298條第2項規定要件不符，應駁回其聲請。

本案源於南海發展與馬頓參與北市府為土地開發主管機關、北市府捷運工程局為執行機關所辦的「臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1／D1（東半街廓）土地開發」案（俗稱雙子星開發案）招標甄選，2018年12月28日獲評選為最優申請人，後續依外國人投資條例，向投審會申請核准投資設立臺灣南海，以便以此新設專案公司與北市府簽約，但遭投審會以「中國市場淵源及關聯極深」、「對國家安全有不利影響」為理由駁回。

南海發展不服，主張投審會的處分違法，強調捷運局原設定應於7月10日以前辦妥新設專案公司事宜，恐因投審案未通過，而讓它喪失開發案的最優申請人資格，出現蒙受重大損害的急迫危險。

南海發展興訟要求北高行定暫時狀態假處分，命北市府於本案判決確定前，應展延它在開發案中設立新專案公司之期限、不得廢棄最優申請人資格、不得核准次優申請人遞補簽訂投資契約或重新公開徵求投資人、以及不得廢棄開發案。

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