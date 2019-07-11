夏天太熱了！ 宜蘭縣消防員改穿透氣救護工作服

2019-07-11 19:37

〔記者張議晨／宜蘭報導〕太熱了，宜蘭縣消防員救護服要換新衣！

消防救護人員在艷陽下執行救護工作，但制式紅色工作服材質硬挺不透氣，跑一趟救護幾乎全身溼透，宜蘭縣消防局依據消防服制準則第3條第2款，設計透氣的新式救護衣，即日起全面換裝，新衣輕便、涼快，獲得一致好評。

消防救護工作服，原先為紅色制式服裝，但材質較厚，若加上救護背心，站在豔陽下救護如同在考驗救護人員耐熱能力；消防隊員簡煜勳說，紅色工作服較不透氣，且通常著工作服內會再穿內衣，再加救護背心共3件，非常悶熱

今年宜蘭縣消防局重新設計新式制服，改採彈性、透氣材質，灰色新衣背面有「宜蘭消防」、「EMT」字樣可供辨識，今天起全面完成換裝。

簡煜勳今著裝出勤，比較新衣、舊衣差距，他說，新衣材質透氣舒適，活動較為方便；羅東消防分隊隊員羅健瑜表示：救護POLO衫流汗時不會黏答答的，而且布料有彈性，搬運患者時活動較為方便舒適，材質清涼且透氣。

宜蘭縣政府消防局長徐松奕說，依據消防服製準則第3條第2款，消防機關可因地理位置不同，放寬勤務服裝規定，授權各級消防機關得自訂專用工作服。

徐松奕說換穿新式服裝後，同仁均給予正面回饋，穿著救護POLO衫不僅機動性高，不再讓人動輒揮汗如雨下，獲得一致好評，相信也能使救護工作執行順遂，保障民眾生命財產安全。

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