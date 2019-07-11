第一度遭父性侵她懵懂 第二度她保留衛生紙為證

2019-07-11 19:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市一名男子與妻子、罹有身心障礙的女兒同住，2012年間男子在住處房間內對當時23歲的女兒伸狼爪，第一次女子不知如何求助，沒想到事隔5年後再度遭爸爸性侵，這一次女子保留沾有精液的衛生紙，交給媽媽的林姓女友人，並向桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心通報，審理過程中，女子擔心媽媽沒人照顧，在法庭上表示願意原諒爸爸、希望法官輕判，桃園地院日前偵結依對心智缺陷之人犯強制性交罪，一罪一罰判兩罪，判處男子應執行9年徒刑。

判決指出，男子女兒所蒐證的衛生紙上，沾有的精液經比對與男子DNA相符，男子在審理過程也坦承曾兩度性侵女兒；不過，女子在法庭上還為爸爸求情說，媽媽還需要爸爸照顧，她願意原諒爸爸，希望法官能對爸爸從輕量刑。

判決指出，男子身為父親，本應照護罹有中度智能障礙的女兒，竟圖一己私慾的滿足與發洩，先後2次違反女兒的意願對她強制性交，對女兒的身心健康狀態造成難以彌補的陰影與創傷，應予以非難，但考量男子犯後坦承、沒有前科，女兒在法庭表達原諒，且男子為輕度視障者，審結分別依對心智缺陷之人犯強制性交罪判兩罪，判處他7年、7年4月徒刑，合併應執行9年，仍可上訴。

據悉，案發後社工、警方都已介入了解，女子目前在外與友人同住，安全上有足夠的保護，生活上經評估也沒有問題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法