被控31篇期刊不實獲無罪 女教授再爆偽造博士畢業證書

2019-07-11 06:17

［記者楊政郡／台中報導］2008年在逢甲大學自動控制工程學任職的陳姓女教授，被指控升任副教授及教授有31篇期刊不實，此案無罪定讞，她則失去教職。2016年陳女為了到勤益科大任教，竟花錢偽造UCLA博士畢業證書（美國加州大學洛杉磯分校）、出入境資料、不起訴書等，勤益科大查詢UCLA馬上露餡，陳女被判1年8月，法官認為她無前科，緩刑4年，附帶向公庫支付15萬元。

據悉，陳女（47歲）自2000年8月任逢大航太系助理教授，2003年任自動控制工程學系助理教授，2005年申請升等為副教授，2008年升等教授，她在履歷表填載其在期刊公開發表過的論文，被逢甲大學發現有31篇出現各種類型不實，當年檢察官依偽造文書起訴，台中地院一審判1年6月徒刑，二審改判無罪定讞。

上述案件2010年曝光，陳女遭逢甲大學解職，且失去教授資格，雖然無罪定讞也失去教職。

判決書指出，陳女約2011年間花了不詳金錢給「Jack」（綽號），偽造陳女在2011年3月20日於UCLA博士班畢業證書，並偽造不實UCLA成績單、校友證、畢業論文等資料。

如此還不夠，陳女又與「Jack」偽造「入出國日期證明書」，表示陳女在上述日期有出入境事實，另自行變造一份偽造文書不起訴書內容，將文字加以遮蔽刪除而變造。

2016年陳女想應徵國立勤益科技大學教職，把上述偽造資料，包括UCLA畢業證書、畢業論文、成績單、入出國日期證明書，及變造的不起訴處分書，併入「陳博士個人資料」，郵寄至勤益科大，勤益科大經查證，接洽駐洛杉磯台北經濟文化辦事處協查後，發現上述文件都是假的，該校也無陳女所稱線上博士學位課程，因而查悉上情。

被告坦承犯行，審酌其無前科，依偽造文書判處1年8月，給予緩刑4年，附帶向公庫支付15萬元。

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