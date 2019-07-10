草屯下大雨竟出現攔路霸 駕駛人嚇得紛閃躲

2019-07-10 22:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天天氣極不穩定，南投縣草屯鎮數度下起間歇性大雨，大雨滂沱中草屯街頭出現攔車霸，從汽車前方阻攔不讓其通行，嚇得駕駛人紛紛閃躲，甚至有人要躲掉該攔車男，開到對向車道而險象環生。草屯警方獲報趕來將攔車男帶回派出所，發現他腦部動過大手術，語焉不詳，經從其手機聯絡其到其家人確認住址後，再護送其返家。

今天持續被西南風影響水氣偏多，草屯鎮今天數度下大雨，而在下午上班時間前，在富林路富寮里段往虎山路方向，出現一名男子在路上不斷地攔阻汽車通行，還會拍打人家的車子或折其後照鏡。當時下著大雨，駕駛人被此舉嚇到，有人不敢再開車，後方的駕駛人索性把車開至對向車道，避開該攔車男。

有林姓熱心民眾趕緊打電話報警，在警方還未到達前，擔心後方車輛被突如其來的攔車動作嚇到，趕緊冒雨下車向後方的車輛提醒前方有狀況。該名熱心民眾後來也把遇到的狀況和當時照片PO在地方臉書社團。

草屯警分局中正派出所員警抵達現場後，將該男子帶回派出所，攔車男脫掉帽子露出頭部有動過大手術的疤痕，而警方詢問該男子任何問題，他都無法回答。

員警後來發現他身上有手機，撥打其手機裡的通話號碼，找到其父母親，才知該男子年僅24歲，因有腦傷而出現怪異行徑，在向其父母問出其住址後，警方開車護送其回家，叮嚀其父母注意其行蹤，不要讓他再出來攔車。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法