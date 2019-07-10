4車16警火線夾擊「單指」槍擊犯陳宏宗 警匪駁火畫面曝光

2019-07-10 15:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局偵查第六大隊等單位今天清晨4時許，與犯下市場槍擊案與殺警未遂案的「單指」槍擊犯陳宏宗爆發槍戰，最後陳頭部中彈死亡，這場槍戰警方準備充足，第一線就有保一總隊維安特勤中隊等16名警力，分別用4輛汽車包夾，第二線則於兩處路口部署雞爪丁，各有7名員警待命，第三線則是指揮處，總計30多名警察，陳男頭部中彈後尚有氣息，但已無法說話，意識也昏迷，數分鐘後消防救護人員抵達時，他已死亡。

刑事警察局偵查第六大隊（中打）大隊長蔡燕明說，緝捕陳宏宗的準備工作相當充裕，不但有保一總隊維安特勤中隊支援，且每位員警裝備周全，包括照明設備、防彈頭盔與盾牌，防彈背心與長槍、短槍，甚至還帶著辣椒水，警方共三線，最前線是四輛車16名警察，先由兩輛貨車前後夾擊陳男的汽車，第三輛與第四輛自用小客車則從陳男的側邊（左側）圍堵，讓開車的陳男動彈不得，第二線是前後兩處路口的封鎖警力，各共兩車14人，第三線是指揮處。

他指出，陳男至少射擊3槍，兩槍擊中防彈盾牌，一槍擊中許姓維安警察的左額頭邊緣，子彈從左額頭與防彈頭盔之間劃過，所幸僅受輕傷，相當驚險，也相當幸運。

他說，雙方駁火的過程很短，許男射擊3槍，一名中打警察開2槍還擊，另一名特勤警察開1槍，將陳男從車內拉出，見陳男已中彈意識昏迷，數分鐘後救護車馳抵時人已死亡。

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