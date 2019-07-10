麻辣鍋底鬧雙包 「巴蜀香」負責人怒告前員工洩密

2019-07-10 12:43

〔記者陳慰慈／新北報導〕成立「巴蜀香」美食連鎖的麒麟開發事業股份有限公司，指控呂、吳姓員工2017年12月離職後，至新成立的豐康食品興業，推出與麒麟近似的巴蜀香麻辣湯底產品，洩漏巴蜀香麻辣湯底配方、廠商及客戶名單，涉犯營業秘密法、背信等罪，但新北地檢署調查，麒麟未做保密措施，難認相關資料屬營業秘密，加上呂、吳進公司也未簽屬保密文件，認定呂、吳罪嫌不足不起訴。

庭訊時，呂女供稱，麻辣湯底配方在網路上都找得到，麒麟並未做保密措施，而麒麟客戶名單存在作帳系統內，密碼是原廠預設沒更改過，電腦沒加密也未設權限，出入場所也都未上鎖，否認犯行；吳男也說，未竊取麒麟公司麻辣湯底秘方。

檢方調查，巴蜀香麻辣湯底外包裝印有產品成分及合作廠商，網路上都查得到，難認產品成分配方、合作廠商具秘密性，另麒麟負責人自承，產品除配方成分外，還需要其他調味料，香料等相關資料儲存在電腦檔案與香料室，只有呂女才能進去，也未限制呂女不得帶手機進入，及防止呂女列印相關文件。

檢方認為，麒麟未對產品配方及相關廠商資料在電腦或人員出入時，進行保密控管，難認配方、廠商與客戶名單是營業機密，呂、吳涉犯妨害秘密等罪部分罪證不足；另麒麟2018年9月發現豐康生產產品包裝與麒麟配方相同，但此時呂女、吳男已離職，不符背信罪條件，加上豐康推出的「巴蜀香麻辣鍋底」產品、規格與麒麟不同，因此也予以不起訴。

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