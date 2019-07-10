50歲按摩業老江湖 被4名小屁孩玩了

2019-07-10 11:08

［記者楊政郡／台中報導］4個小屁孩玩在網路上刊登賣權利車的假消息，竟騙到3萬5千元訂金，進一步洗劫、強押余姓訂車人，強盜其身上現金11萬及證件，還到屏東開走余男另一部BMW權利車，要錢也要車，王、張兩成年人依強盜等罪起訴，黃、阮兩少年移送少年法庭。

50幾歲從事按摩業余男，被4名小屁孩玩了。起訴書指出，王、張（18歲、女性）與少年黃、阮是朋友。今年4月23日黃姓少年以暱稱「神秘人」在臉書刊登販售「LEXUS權利車」的假消息，屏東縣余男正好需要車子，在臉書上雙方談妥8萬5000元，黃姓少年要求余男先匯訂金過來，余匯了3萬5千元，黃、阮發現太好騙了，食髓知味，把訊息分享給王與張，王、張也同意參與。

4人計畫利用余男取車之際，持刀械、繩索捆綁洗劫，今年4月29日當天騙余男到台中高鐵烏日站，余男上他們的車後，立即以刀押著，綑綁後洗劫現金11萬、手機、證件及信用卡等，又發現余在南部也有一部BMW權利車，決定連夜南下強取該車。

4個小屁孩，中途還偷2面車牌換上，規避警方查緝，30日凌晨2時抵達屏東後，把余男載回住處釋放，並強行開走余男的BMW權利車，往台中方向，在嘉義地區又偷了2面車牌換上，行事非常小心。

余男被釋放後報警，警方循線逮捕4人，扣得作案刀械、BMW權利車鑰匙1支，王、張兩人辯稱余男身上只拿到8萬元，其餘均坦承犯行。

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