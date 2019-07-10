台北收容所被爆鬧鬼 移民署說「很詭異」…

2019-07-10 09:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕今出刊的《鏡週刊》爆料說，移民署位在新北市三峽區的台北收容所，最近驚傳鬧鬼事件。指說曾名中國籍女收容人親眼看到吞幣自殺的印尼籍女鬼，曾出現在女舍的浴廁，且死時還懷有3個月身孕，因無人超渡，所以魂魄一直徘徊在所內，無法轉世。

移民署對此嚴正表示：台北收容所從83年新建完成啟用收容迄今，均未發生受收容人輕生或意外傷亡事件，亦未曾發生鬧鬼傳聞。這種傳言和說法，「實在是荒謬」，最大的可能是是有人幻聽、幻覺。

移民署認為，爆料收容人所述內容「太過環環相扣和精彩」有違對方僅是收容人的「偵蒐知悉」範圍和能力，且台北看守所從未發生過女收容人自殺情事，一切實在是「很詭異」。

但他們也不諱言，如果一直流傳下去「假的也會變成真的」，對未來管理人員是會造成很大的困擾。

移民署今日上午表示，移民署所管制的各收容所，對於受收容人均採人性化管理措施，尤其注重穩定受收容人情緒，即時詢問其心理及身體狀況，並告知相關權益及人性化管理措施，於收容期間也有專責人員關懷生活狀態及告知遣送進度。

另為使對方安心等待遣返，收容所積極改善收容環境、增設母嬰同室及定期辦理戶外活動、法律扶助、宗教關懷、親友會客、電話通信及特約醫師。另加強職員人權法治教育訓練，適時提供必要協助，積極加速辦理遣送作業，使對方安心度過收容期間並早日順利返國。

據了解，《鏡週刊》是接獲一名已遣返的中國籍女收容人爆料，指說她曾親眼目睹有外籍女鬼出現在女舍的浴廁，而且還有不少收容人看過。且據收容人間流傳，女鬼是印尼籍，多年前在浴廁裡吞硬幣自殺，死時還懷有3個月身孕，因無人幫她超渡，魂魄一直徘徊在所內，無法轉世。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法