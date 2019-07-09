蘇揆摔筆假訊息頻轉貼 刑事局上百科偵高手專案追源頭

2019-07-09 13:08

［記者錢利忠／台北報導］最高檢察署今日舉辦「查察賄選及暴力督導小組」揭牌儀式，負責第一線查賄業務的警政署長陳家欽，今天也受邀出席揭牌；陳家欽致詞時表示，佈雷是查賄關鍵，警政署將針對假訊息、檢肅黑幫及非法槍彈、隱身特定政黨或人民團體的滋事分子加強蒐證，選前也會規劃數波檢肅黑幫、非法槍彈的專案掃蕩，防止暴力介入選舉。

近日來假訊息頻傳，網傳影片指行政院長蘇貞昌出席因公殉職的鐵路警察李承翰告別式時，簽名後摔筆的假消息，蘇揆雖已澄清非事實，但網路平台上卻仍不斷轉傳，連負責偵蒐假訊息的調查官，也一時不察轉傳，面臨被調查局督察處調查的處境；目前散布蘇揆摔筆假訊息一案的幕後來源，已由刑事局今年1月成立的「假訊息查處小組」偵辦調查中。

警政署為加強查緝網路假訊息，今年1月22日已成立假訊息查處小組，成員共54人，7月起由刑事局及各局科偵隊，精挑科偵高手共57人，合計111人專責網路假訊息查緝工作，目前已完成北區、中區、南區、東區等科技偵查教育訓練。

警政署另指出，近期已率刑事局局長親赴各直轄市、縣市政府警察局，召開查賄座談會，指導查賄及佈雷技術，首站於7月5日至新竹縣、新竹市警察局聽取查賄工作執行情形，交換查察心得意見。警政署後續將與調查局、高檢署合作，規劃執行全國同步掃蕩地下通匯專案，防止境外資金透過地下匯兌等管道，流入國內特定人士，影響國內選舉。

警政署提及，將於選前規劃數波專案掃蕩工作，以檢肅黑道幫派、非法槍彈為主，加強蒐報幫派組織犯罪不法事證，嚴防幫派份子介入選舉，並針對隱身特定政黨或人民團體的易滋事份子，由專人蒐證並依法檢肅到案，防止暴力犯罪影響選舉。

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