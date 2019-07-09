線上指導 CPR、AED電擊立功 竹市OHCA患者救活率創新高

2019-07-09 12:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市消防局急救到院前心肺功能停止（OHCA）患者，救活率創新高！今年上半年竹市緊急救護案件到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，經消防員搶救，急救成功率從去年的22.97%提升至24.64%；康復出院從去年的5.3%提升至7.73%。總計1月起消防局共受理207件OHCA救護案件，成功救活人數51人，到院前心肺功能停止患者康復出院人數16人，起死回生救活率半年來創新高。

內政部消防署統計，去年全國急救成功率為22.10%、全國康復出院率為3.01%。消防局長李世恭表示，第一個發現患者的永遠不是救護人員，而是身旁的人，所以人人都具有基礎的CPR技能格外重要，可避免悲劇發生。4月一對葉姓父子傍晚於某國小體育館打羽球，父親突然倒地沒有呼吸心跳，兒子撥打119求救，執勤員除即時的派遣救護車前往，更於線上指導兒子施作CPR急救父親，透過線上執勤員電話教導，在救護人員抵達前的3分鐘，持續替父親做胸部按壓，救護人員到場後再使用AED電擊器電擊，讓葉姓男子恢復意識而送醫，並於3日後順利康復出院，沒有留下後遺症。

李世恭說，為提升緊急救護服務品質，近年除積極推廣民眾學習CPR救命術外，更於106年充實Lucas自動心肺復甦機與12導程心電圖系統等設備建置，來提供更優質的心臟按壓及心電圖監測。｢即時無線傳輸自動判讀12導程心電圖機系統｣自106年底建置啟用，分析疑似心肌梗塞案件52件，成功救援7位急性心肌梗塞患者完全康復出院。透過EKG判讀，針對胸痛病人，整合到院前症狀分析、傳輸、通報及到院後緊急治療的機制，大大提昇急性心肌梗塞患者的存活率。

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