警開槍擊斃通緝犯不起訴確定 檢方提4大理由

2019-07-09 11:52

〔記者王俊忠／台南報導〕2018年4月16日上午9點許，台南市永康分局警員顏利丞到北區西門路3段支援同事欲逮捕通緝犯翁國銘，因翁嫌開車拖行警員劉耿銘、突然前進及倒車拒捕，顏員不得已朝車副駕駛座連開4槍，第2槍打進車窗、擊中翁傷重身亡。台南地檢署查認當時情況急迫，有用警槍制止翁嫌開、倒車拒捕的需要，顏員使用警槍合理、未逾必要程度，對顏不起訴處分。

台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶表示，此案是檢察官莊士嶔偵結不起訴，因為翁嫌家屬未聲請再議，對顏員涉業務過失致死罪嫌的不起訴處分已告確定。

檢方調查指出不起訴的主要4點理由，一是警員依法逮捕通緝犯；二是顏利丞為阻止同事遭到翁嫌座車拖行、危及同事生命安全與市區上午流量多的過往人車安全，考量情況急迫，不得已持槍朝車子射擊，欲威嚇翁嫌停車。

三是顏員考量當時翁嫌為擺脫攀住駕駛座的劉耿銘，變換車子檔位，突然前進又後退再前進，情勢危急，決定朝副駕駛座開槍，以震懾翁嫌；開槍打破車窗也可進入車內制伏翁嫌。若打車子輪胎，事實上無法立即減損車子的行動力，顏員是合理使用警槍、未逾必要程度。

四是當時警方表明身分、告知翁嫌被通緝身分，但翁一再開車欲逃拒捕，危害員警與其他用路人安全，應承擔被警察開槍打中的風險，這風險非由警方承擔，才是事理之平，否則如翁嫌開車拒捕拖行劉員或造成其他用路人傷亡，社會大眾也會指責警方未當場制止翁嫌的危險駕駛行為，不能忽略翁嫌拒捕可能造成嚴重危害的後果，控訴員警有過失並不合理。

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