振奮！台南警開6槍擊斃通緝犯 調查後獲不起訴

2019-07-09 08:30

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康警分局大橋派出所員警顏利丞去年4月，因在追捕過程中開槍擊斃竊盜通緝犯翁國銘，事後遭翁嫌雙親質疑，並針對顏員提告業務過失致死，一度讓警械使用問題再度浮上檯面；經台南地檢署歷經一年的調查後，檢方確定不起訴顏員，也讓基層員警相當振奮。

因嘉義台鐵刺警案引發各界對員警值勤安全、用槍時機等格外關注，警政署今下午將召開臨時署務視訊會報，傾聽各地基層警察對於執勤安全的看法與意見。

其中，台南永康3名員警劉耿銘、顏利丞及呂佩珉，去年4月16日在台南北區追緝翁嫌時，因劉員遭嫌犯駕車拖行，顏、呂兩員見狀開6槍制止，翁嫌最後因中槍不治，該案受到全台矚目。

開槍的顏員事後遭家屬質疑為何要用槍並控告其業務過失致死，雖警政署、市警局長黃宗仁力挺員警適時大膽用槍，許多民眾也表達支持，但員警仍得面臨司法調查的壓力，心情難免忐忑。

歷經約1年時間，檢方調查顏員當下已表明身分，但翁嫌仍拒捕且企圖駕車逃逸，有危害員警及用路人安全的風險，且不能以翁嫌事後未實際造成他人傷亡為觀點，忽略其拒捕恐造成的危害，而究責顏員的過失。檢方最後認定顏員用槍時機符合警械使用條例相關規定，今年3月確定不予起訴，也讓顏員鬆了一口氣。

近年警員值勤安全雖頻頻受到關注，但員警遇險開槍遭起訴甚至判刑的案例不在少數，讓員警每當遇到緊急狀況時，都會猶豫拔槍與否，如今，台南永康員警開槍制伏通緝犯獲不起訴，也連帶提升警界基層士氣。

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