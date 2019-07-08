打110半小時沒警察到？ 民眾怒：人民保母這樣當

2019-07-08 21:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王小姐投訴今天下午5點半，她行經龜山區林口長庚紀念醫院附近時，發現1名男子倒臥在一處賣場停車場的車道出入口，她打110求助，卻等了半個小時，沒看到員警前來處理，氣得直罵：「人民保母這樣當？」桃園市政府警察局解釋，龜山警分局大華派出所未妥善處理男子路倒的狀況，將追究責任。

王小姐說，今天下午5點半，她走路經過賣場時，看到1名男子倒臥在地，一旁似乎沒有男子的友人照顧他，她憂心男子的安危，趕忙打110報警。豈料她等了半小時，都沒看到員警趕來，而期間她每隔10分鐘再撥打1次110，都得到接線員警回覆：「今天事情多，請稍待。」

王小姐氣得直罵，竟然有這款警察！她報警等了30分鐘，卻等不到警方任何作為，人民保母怎麼能是這樣當的？

警方調查，男子路倒是因為酒醉，警方於今天中午12點多，就接獲報案，指他在賣場附近的便利商店外小解，警方前往處理，他自稱能走路返家，警方就勸他儘速返家。豈料他沒回家，又在附近亂晃，今天下午3點多、4點多，附近店家又兩度報案，警方再趕往處理，同樣勸他趕快回家，他也同意並堅持自己走回家就好。

警方說，王小姐今天下午5點半再打110報案，警方知道是該名酒醉的路倒男子，就與之前的報案紀錄併案處理，並未再派員警前往，顯有疏失。警方發現男子不願自行返家後，就應使用強制力將男子帶回派出所管束，而不是放任他路倒，將追究大華派出所未妥善處理的責任。

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