誇張！大拖車亂停、司機睡大覺 騎士撞上慘死

2019-07-08 20:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕高雄市黃姓男子於今年1月16日凌晨，駕駛大型曳引車（俗稱拖車）送貨到台中市大安區，卻因提早抵達，擬卸貨的公司尚未營業，他乾脆把大型曳引車停在車道上睡覺，車身並未緊鄰路旁，有70公分跨越至內側車道，騎機車的張姓男子撞上慘死，黃男宣稱他無法負擔張男家人提出的和解金額，雇主與曳引車的保險公司也說「交由法院判決」，台中地院認為他並未賠償以表歉意，依業務過失致死罪判刑8月，可上訴。

判決書指出，34歲黃男於今年1月16日凌晨0時許，駕駛曳引車從高雄市岡山區啟程，約3個小時抵達台中市大安區，卸貨的公司尚未開門，他見大安區南安路住戶與人車稀少，遂把曳引車停在南安路補眠。

南安路不是寬敞的大馬路，雙向車道中，僅各有1條汽車道（內側車道）與1條機車道的鄉間道路，依道路交通安全規則第112條第1項第9款，此路段「顯有妨礙其他人、車通行處所，不得停車」，黃男停車時，並未把曳引車緊鄰道路右側邊緣，約有70公分的車身寬度跨越到內側車道，違反上述規則112條第2項「汽車停車時應依車輛順行方向緊靠道路邊緣」。

依氣象局的日出日沒時刻表，當天日出時間是清晨6時43分，案發的5時30分尚未天亮，判決書顯示，道路交通安全規則第112條第1項第12款規定，路邊停車時「在夜間無燈光設備或照明不清之道路，均應顯示停車燈光或反光標識」，黃男卻沒有依上述規定行事，他停妥曳引車入睡約2個小時後，清晨5時30分，張姓男子騎機車撞上曳引車後方，頸部皮下氣腫併下顎骨折、呼吸衰竭等傷害死亡。

台中地院認為，黃男雖與死者家人商談和解，金額卻未達共識，黃男向法官表示，他無法負擔對方提出的和解金額。另外，黃男的貨運公司雇主與曳引車的保險公司也說「交由法院判決」，尚未理賠死者家人，法院認為黃男停車違反上述規定，導致張男死亡，依業務過失致死罪判刑8月，可上訴二審。

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