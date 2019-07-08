萬華亂併派出所引反彈？ 警方：還有下階段整併規劃

2019-07-08 17:00

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警萬華分局武昌街、漢中街派出所，即將在今年年底合併為「西門町派出所」，外傳此次派出所合併是「亂併一通」，甚至引起基層員警反彈。萬華分局對此回應，整併後可將事權歸一，可改善轄內治安、交通，且同仁工作空間增加，萬華轄內其他小派出所將列為下一階段整併規劃。

萬華分局指出，此次武昌所與漢中所合併的主要原因是「轄區界線模糊」、「駐地老舊狹隘」及「同仁工作壓力大」。整併前，武昌、漢中所轄區以峨眉街為界，發生於西門町案件常橫跨兩所轄區，造成案件歸屬不一，權責劃界不清，整併後由西門町統轄，且警力增加可縮短處理時效，爭取第一時間破案。

目前武昌、漢中所駐地老舊，漢中所從民國44年使用至今，同仁平均使用空間為2.5坪，遠低於警政署規定的9.25坪標準；整併後不僅駐地新穎，每人使用空間增加至9.75坪，工作空間寬敞可提高工作效能。

此外，整併前兩所同仁每日均須擔服12小時勤務，且每人每月受理案件漢中所為35.5件、武昌所為42.9件，工作時間長加上案件量多導致工作壓力大，員警流動率高，整併後每人每日服勤時數只需8至10小時，輪休前1日僅編排8小時，可讓同仁勤休正常。

萬華分局還說，萬華轄內有許多小所也有待合併，但因派出所整併事涉層面廣泛，需要與地方溝通，也要評估治安、交通、勤務運作、地區特性等，萬華分局將待與地方取得共識，審慎評估並規劃妥適後，列為下一階段整併規劃。

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