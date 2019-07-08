火車刺警案》還原案發情形 列車長︰兇嫌突情緒不穩持刀攻擊

2019-07-08 11:08

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台鐵自強號152次列車3日發生鄭姓男子在車上突持刀刺傷鐵路警察李承翰，導致李臟器外露、大量出血，送醫急救不治，當時處理的列車長傅至宏今出席台鐵表揚、慰問活動時還原案發情形，傅說，「當時接到旅客反映，就到第四車廂勸導（鄭姓男子），他答應我要在嘉義車站下車，但在到站時情緒不穩定、咆嘯，因站在李承翰警員後面、沒有看到鄭某甚麼時候拿出刀子，後來才看到鄭某突然拿出刀子攻擊（李員）。」

傅至宏太太說，造成李承翰遭刺犧牲，先生很傷痛，先生在台鐵服務30年，以鐵路為家，遇到事件首先想到就是要顧及旅客安全，他一方面要疏散旅客，但列車裡空間狹小，又要協助路警制伏歹徒，壓力很大；感謝鐵路局安排心理諮商，但先生一則不捨李員犧牲，但也慶幸旅客沒有傷亡。

傅太太表示，很多人遇到事情都很難及時應變，但有些媒體報導對先生來說有失公平，有媒體報導先生還一手護著設備，其實這設備是緊急救援設備，還要聯繫、請求支援，而案發後先生還做筆錄到凌晨1、2點，6點接著從彰化帶車南下，完全沒有休息時間，承受很多壓力。

媒體詢問影片中嫌犯兇惡，會不會擔心？傅太太說，家人一定會擔心，然而這是他喜歡的事情，跟孩子都會繼續支持他。

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