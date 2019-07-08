教練指導學員凸槌受傷 健身工廠荷包大失血

2019-07-08 07:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕56歲林婦參加健身教練課程，卻因「登階運動」失去平衡摔倒骨折，要求賠償醫藥等費用，橋頭地院調查張姓教練未讓她熱身，又未留意她體力不支，認定有過失，判決他和健身工廠共賠償42萬元，可上訴。

林婦指出，2016年10月20日與某家健身工廠簽立合約加入會員，並於同月27日和女兒參加健身教練課程，張姓教練授課前測量身體指數，並說她體重過重、體脂肪過高、肌肉量不足﹔林婦則明確告知，她沒有運動習慣，更無運動細胞，且已56歲。

課程開始後，林婦在高約20公分以上的階梯板器材進行「登階運動」，並依張指示進行數次登階運動後，張發現她雙腳已在抖動、站不穩，應該是沒力氣了，仍指示以「跳躍方式」進行登階運動，導致使她摔倒骨折，要求給付精神撫慰金等68萬元。

健身工廠則指稱，當天課程為免費檢測諮詢服務，張姓教練考取多項國內外專業證照，經驗豐富，其指導林婦平衡訓練，為最低一階的階梯板，事先有器材指導、熱身運動、伸展運動、阻力運動、動作講解等，顯已提供符合當時科技或專業水準，可合理期待的安全性。並說，林婦受傷純為意外發生，與被告提供的服務無因果關係。

承辦法官勘驗錄影光碟，發現林婦訓練前未進行熱身、伸展、阻力運動等動作，張指導林婦和女兒初次使用原設計宜供1人使用階梯板時，目睹母女2人動作次數、頻率不一，階梯板難以保持水平，仍要求繼續動作，終至林婦失去平衡，跌倒受傷，確有過失。

院方審酌林婦提出款項，認為被告等共賠償42萬元比較合理。

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