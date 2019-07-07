10分鐘性侵女網友2次 男子要法官只算一次

2019-07-07 23:35

〔記者吳政峰／台北報導〕刑法上的接續犯是基於同一犯意，短時間密集地從事數個犯罪行為，可被評價為一個罪，桃園一名謝姓男子就據此主張，強調自己10分鐘內接連性侵女網友小婕（化名）2次，應只論一個妨害性自主罪，但高等法院認為他第一次射精結束後犯行已終了，第二次的性侵為另行起意，應以一罪一罰論處，維持一審桃園地院的2罪併罰4年量刑，可上訴。

一名檢察官解釋，實務上如何認定接續犯得依個案認定，若謝男性侵到一半被電話打斷，10分鐘後再續行性侵，兩行為或許有機會被視為同一犯意，但謝男前已射精，而後又勃起性侵，二度射精，較難被評價為一個犯意。

謝男透過手機遊戲結識小婕，2017年5月間邀她來租屋處談事，無視她感冒身體虛弱及抵抗，強行脫褲性侵得逞，沒想到才過了10分鐘又想要，強壓雙手二度性侵，完事後還偷拍下體；4天後，謝男以私密照威脅伴遊，小婕受驚報案。

謝男未狡辯，但主張2次性侵時間密接，且於同地發生，有相同時空背景，屬於接續犯的犯意，應只論一罪；謝男還說年輕氣盛「不慎」性侵，案發後承認犯刑，積極配合調查、態度良好，深具悔意，希望能和解獲原諒。

謝男為了脫罪，連媽媽離家與父親亡故都成為理由，並稱半工半讀完成學業，有暫不執行刑罰為適當的客觀情事，試圖動之以情，要求法官依刑法59條情堪憫恕酌減其刑，或者宣告緩刑。

承審的十四庭法官郭玫利（審判長）、黃翰義（陪席）、黎惠萍（受命）調閱筆錄，發現謝男第一次不顧小婕反對，戴套性侵直到射精，完事後取下保險套，代表終了本次犯罪行為，過了10分鐘二度性侵，改採無套體外射精，可見得兩次性侵分為獨立犯意，非同一犯意的接續犯，因此認定為一罪一罰。

至於謝男自認情堪憫恕，合議庭指出，謝男前已與小婕見過一次面，吃飯時摸手、揉胸、偷親又擋路，不顧小婕以「我有男友了」回絕交往請求，第2次又以「有重要事要說」約她見面，實際上卻加害性侵，看不出哪裡可憐應該減刑或緩刑。

合議庭認為，一審依兩罪併罰各判3年2月，定應執行刑4年合理，駁回謝男上訴，仍可上訴；至於偷拍的妨害秘密及威脅伴遊的強制兩罪，則定應執行3月徒刑、可易科罰金9萬元確定。

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