買到凶宅？ 賣家：已經重蓋不是同一間

2019-07-07 20:29

〔記者王定傳／新北報導〕連姓買家在2013年間花750萬買下一間透天厝，後來以沈姓賣家隱瞞屋內曾發生自殺事故為由，提訴減少價金300萬元；新北地院調查，沈某入手前就花錢雇工，把房屋屋頂與一、二樓左側牆壁拆除，已不足以遮蔽風雨，並非「房屋」，之後再擴大基地範圍重建，亦非原房屋，重建時期及之後均無非自然死亡事件，判定並非凶宅，加上沈某的前手亦未告知上吊一事，沈某並不知情，判連敗訴。

據了解，連某在2013年以750萬元買下房屋後，因工作需求未入住，直至近來欲出售房屋，才從鄰居口中得知曾有自殺事件，連某認為，賣家故意隱瞞凶宅重要資訊，要求賠償300萬元。

沈某主張，這間房子原是她二哥所有，她準備入手前，鑒於房屋之前曾因違建遭新北市政府拆除，因而請包商把屋頂與一、二樓左側牆壁拆除，僅留右側隔鄰房屋一、二樓的共同壁、樓梯、樑柱及二、三樓地板，再重新建築，原房屋實已無法供居住使用，非建築法所稱建築物。

審理時，有證人出庭指證：「差不多8年前發生，一名吳姓男子剛退伍3、4個月就自殺」；包商亦指證幫沈某重蓋房屋，且新房屋範圍較大，兩者地基範圍亦不同。

法院審理後雖認為原房屋確有自殺事故，不過，沈某入手前把屋頂與一、二樓左側牆壁拆除，已不足以遮蔽風雨，不具經濟上使用目的，難認是「房屋」，之後再以共同壁、樓地板、樓梯及樑柱為基礎，擴大基地範圍重建，亦非原房屋，且重建時期及之後並無非自然死亡事故，不是凶宅，加上沈某購入前曾自住一陣子，其二哥亦未告知此事，可見沈不知原建物為凶宅。

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