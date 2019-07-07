面對持刀歹徒怎麼辦？這影片網友叫好 但小心失手鑄大錯

2019-07-07 20:42

〔記者張協昇／南投報導〕鐵路警察李承翰在自強號列車理逃票糾紛時不幸遭刺殺身亡，引發各界對於警察面對持刀歹徒該如何處理議題的重視，有民眾在YouTube上PO了1段影片，畫面中有打赤膊男子在大街上疑似持刀械揮舞還攻擊員警，與警方對峙，1民眾開車經過不滿遭阻擋，憤怒掄起鋁棒下車衝上前，幾下子就將該男子打趴在地，有網友叫好轉貼LINE群組並留言「遇到瘋子就要開放熱心民眾來處理就對了」。惟警界人士提醒民眾，見義勇為或民警民合作固然好事，但應先顧及自身安全，且小心出手過重，可能吃上傷害、甚至失手殺人等官司。

警察在處理持刀歹徒時，有時因仍未達到開槍程度，空手奪白刃或只憑警棍常冒著受傷、甚至失去生命危險，鐵路警察李承翰在自強號列車處理逃票糾紛時不幸遭刺殺身亡，即令人相當不捨，讓警察面對持刀歹徒該如何處理的問題，引發各界重視。

有民眾兩多年前在YouTube上傳了這段影片，畫面中打赤膊的男子持疑似刀械或長鐵尺的武器在街上揮舞，並敲打毀損停在旁邊的車輛，數名員警前往處理時，男子一度作勢投降，在警察趨前欲逮捕時，卻持武器攻擊員警，數名員警紛紛閃避，雙方並展開對峙，兩頭的車流全都被阻擋。此時，1名著黑上衣民眾可能開車經過被阻擋無法通行，等待一段時間後看不下去，持鋁棒下車飆罵並攻擊該男子，員警一度攔阻民眾，但仍趁男子不注意之際，幾下子就將該男子打趴在地，網友叫好並轉貼LINE群組留言「遇到瘋子就要開放熱心民眾來處理就對了」。

惟有網友留言表示「幫忙出手沒什麼問題，警民合作我覺得很ok，但一般打到對方沒攻擊能力就停手了，避免往致命的地方打，不然有可能變成失手殺入」；也有網友指出:「所以台灣應該採用電擊槍，就算被射中 也不會死ㄚ」。

黑衣民眾持鋁棒與持疑似刀械或長鐵尺赤膊男對打。（取自YouTube）

黑衣民眾將赤膊 男子打趴在地，警方制止繼續追打。（取自YouTube）

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