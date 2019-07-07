豐原老農遭槍擊案 兇嫌抓到了！

2019-07-07 15:51

〔記者歐素美／台中報導〕63歲張姓農友昨在台中市豐原區大甲溪河堤農地準備載送稻穀時，與1名騎機車男子發生口角，左大腿中槍送醫，目前還在豐原醫院就醫，警方獲報後積極查緝，24小時即破案！今早在林姓兇嫌住家，起出作案的槍枝及子彈，並將林嫌移送法辦；林嫌供稱，因資源回收與被害人產生糾紛才憤而開槍。

家住后里區的張姓農民，昨天上午10點多與兒子2人在豐原區國豐路217巷河堤邊的稻田收割稻穀，準備送交后里區農會，張姓農友準備駕車離開時，1名騎機車男子突然與其發生口角拉扯，機車男隨即舉槍朝張農左腿開了一槍，張農倒地後，頭部撞到地面，兒子聽見槍響，趕緊打電話給消防隊，救護車將張農送往豐原醫院急救。

張農左大腿槍傷及頭部撕裂傷，經開刀急救後，暫無生命危險，目前還在住院中；后里區農會人員轉述，張姓農友兒子供稱開槍嫌犯為1名毒蟲，前一晚到農田附近偷剪電纜線，昨天上午因找不到電纜線，懷疑張姓農友將電纜線拿走，雙方才起口角並開槍。

豐原分局昨獲報後，立即以車追人，24小時不眠不休追查，今天上午10點多，在50多歲的林姓嫌犯豐原住家將他逮捕，並起出作案用槍枝及子彈。

豐原分局長黃永志隨即也代表豐原警友辦事處，頒發4萬元破案獎金給偵查隊及頂街派出所，以資鼓勵。

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