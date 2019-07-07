竹市托嬰中心起居室起火、幸假日無人受困！

2019-07-07 10:31

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市關東路一棟有托嬰中心、超商和補習班的3層樓房今天上午9點多，位在2樓托嬰中心旁的起居室突然起火，消防局獲報前往現場，20分鐘內將火勢撲滅，幸今天是假日、托嬰中心和補習班都沒人，因此無人受困，僅有一女性受輕微嗆傷，火警面積約30平方公尺，起火原因還需進一步請火調人員調查鑑定。

消防局表示，上午8點54分獲報指關東路一處住宅有火警，消防人員在9點10分控制火勢，9點15分殘火撲滅，現場是3層樓建物，起火處是2樓托嬰中心的起居室，燃燒面積約30平方公尺，現場無延燒也無人員受困受傷。

據悉，這棟3樓建築物，1樓是7-11超商、2樓是托嬰中心和一間起居室、3樓為補習班，起火處是2樓的起居室，2樓托嬰中心區域並未受燒，但有受濃煙燻波及，另1樓7-11及3樓補習班都沒有延燒，加上今天為假日，托嬰中心及補習班都沒有營業，未有人員在內部，無人受困，起火原因還需進一步了解鑑定。

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