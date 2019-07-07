餓店員偷吃茶葉蛋判3月 貧病婦偷喝28元羊奶判...

2019-07-07 07:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕高雄市家境貧寒且領有重大傷病卡的方姓超商店員，飢餓偷吃兩顆茶葉蛋，被法院判刑3月，易科罰金9萬元，引發社會譁然，認為法官「苛刻」無憐憫之心，判刑讓店員生活更是雪上加霜。台中市亦有類似竊案，年逾50歲患病的張姓婦人，飢餓偷喝住戶的羊奶，台中地院認為她是需要被關懷救助的對象，又是飢餓下起了盜心，每瓶羊奶也僅28元，依刑法61條第2款「情節輕微，顯可憫恕」，判處她免刑。

判決書指出，50多歲的張婦已離婚，不識字且中度智能不足，罹患末期腎臟病，需長期洗腎，她沒有穩定工作，經濟相當困窘，去年8月7日中午，饑腸轆轆又沒錢買食物，持螺絲起子撬開一處住戶騎樓的羊奶箱鎖頭，喝掉價值28元羊奶一瓶。

翌日凌晨2時許，張婦又用同樣手法於同一地點，再度偷羊奶，但因羊奶太燙，張婦無法帶走，遂將羊奶放回箱子內離去，台中地檢署依攜帶兇器竊盜罪（攜帶螺絲起子）與攜帶兇器竊盜未遂罪起訴。

台中地院審理時，張婦坦承竊取羊奶，法官認為，張婦因智能不足與宿疾而無法正常工作，經濟自然拮据，是社會上較需被關懷救助的人，兩次竊盜起因於飢寒起盜心（饑腸轆轆又缺錢買食物），其偷竊行為不可取，應予譴責，但考量張婦背景與犯案動機，其行為顯可憫恕，被喝掉的1瓶羊奶又僅有28元，援用刑法第61條第2款規定，上述二罪判決「免除其刑」，如被害人不服判決，可請求檢方上訴。

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