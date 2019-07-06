不讓承翰白白離開 蘭潭分隊臉書教腹部穿刺傷簡易急救

2019-07-06 21:49

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市消防局蘭潭分隊員、緊急救護教官潘續文，因與日前遇刺身亡的鐵路警察李承翰同為台灣警察專科學校畢業，自己的弟弟、堂弟擔任刑警，感同身受，他撰文教導目擊者遇到腹部穿刺傷「要注意的事情」，貼文在「嘉義市紅毛埤蘭潭分隊」臉書頁，希望民眾如遇類似案件，不用再當旁觀者，可替傷患爭取活命的機會。

潘貼文指出，出勤救護最不想面對的永遠是救自己人，為了不讓承翰白白離開，希望教導民眾如何對傷者做有幫助的事情。

他撰文分析，腹部穿刺傷最易影響的器官有肝（40％）、小腸（30％）、橫膈膜（20％）、結腸（15％）；機轉為高速傷如槍彈傷及低速傷、大多是刀傷。

文中提到，出血是因為腹內實質器官如脾臟、肝臟、腸系膜等撕裂，或因為大血管破裂而產生的大出血。

針對民眾、目擊者或想幫助傷患的人，潘續文有7點建議，首先是現場安全問題，如果自身有安全疑慮不要貿然行動、處置，第二，自我保護，避免徒手接觸傷者的傷口或臟器、可穿戴乾淨衣物，第三，不要拔除腹部穿刺物，以免造成大量出血；第四，萬一穿刺物已經被拔除導致血流不止，應拿乾淨衣物、毛巾在傷口上方用雙手用力加壓；第五，如果臟器外露，千萬不要將臟器塞回腹內，以免造成腹內感染；第六，保持臟器濕潤、乾淨，千萬不要亂抹、塗任何偏方、藥膏或藥水，頂多用乾淨且濕潤衣物覆蓋臟器即可；第七，等待專業救護員前來急救。

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