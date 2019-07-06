千金難買「好厝邊」 他檢舉噪音竟收到訃聞

2019-07-06 23:02

〔記者王捷／台南報導〕真的是千金難買好厝邊，蔡姓男子認為林姓鄰居刻意製造噪音，只要一聽到聲音，就到林家按門鈴理論，久而久之林男也火大，嗆蔡男「再按門鈴就潑硫酸出去」，甚至隔天蔡家就收到一封訃聞，讓蔡男覺得很害怕，告林男恐嚇，這件恐嚇案因證據不足去年做出不起訴處分，林男反告蔡男誣告，但無法確定是否是蔡男捏造事實，所以檢方也做出不起訴處分，鄰居指出，至今兩家仍不愉快。

據了解，兩戶鄰居的糾紛從2年前開始，蔡男認為林男在家裡刻意製造噪音，打擾他的生活，蔡男曾經為此報警，但是警方抵達林家時卻發現林男一家正在吃飯，並沒有刻意製造噪音，但是蔡男仍認為噪音是從林家傳來，所以只要聽到噪音，就到林家理論。

但是林男也覺得蔡男每次上門很煩，林男的兒子某次看到蔡男，就拉住蔡男理論，兩人為此口角2個多小時，最後林的兒子直接嗆蔡男，要求他不要再上來按鈴，如果蔡男再來按鈴，他父親不曉得會潑出什麼東西，有可能是水，也可能是硫酸，兩人因此不歡而散。

蔡男得知後很氣憤，沒想到之蔡男樓下的管理員轉來一封訃聞，是林家指名要給蔡男的，蔡男家裡沒有辦喪事，這讓蔡男想很多，因此在去年告林男恐嚇，不過這件恐嚇案沒有明確證據證明林的兒子有說過「潑硫酸」，管理員也沒印象有轉交訃聞，因此做出不起訴處分。

林男接獲不起訴通知後，反告蔡男誣告，結果同樣因為無法證明蔡男是否捏造事實，所以做出不起訴處分。

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