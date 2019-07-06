李四川帶隊臨檢只開1張菸害罰單 女服務生嗲聲怨「做秀」

2019-07-06 11:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕大學指考結束，又到了暑假學生滋事高峰期，高市副市長李四川今天凌晨率警局、教育、社會、經發、勞工、衛生、消防、工務、毒防局等單位首長，聯合稽查新興地區大型KTV、 舞廳，執行區域性閉鎖式臨檢查察，女服務生排排站邊驗證件邊躲記者，抱怨市府做秀，也有客人攀關係稱「我有投韓國瑜」。

暑假規劃8場市府的聯合稽查，今天凌晨是第1場行動，共稽查新興區2家娛樂場所，但未查獲任何未成年人逗留，全部單位只有衞生局有績效，開出1張菸害防治罰單；聯合稽查出動保三緝毒犬聞毒，也未查獲吸毒、攜毒，酒客慶生遇聯合稽查掃興，不過，還是和市府攀關係，直呼「我有投韓國瑜」，還要求和李四川合照。

「108年暑期保護青少年-青春專案」昨晚首場各局處聯合稽查，昨夜11點勤教後，由副市長李四川親自帶隊稽查，實施青少年易聚集、滋事場所臨檢查察與防制危險駕車勤務，針對新興地區大型KTV、 舞廳執行區域性閉鎖式臨檢查察，執行取締營業場所違法、違規情形，緝毒犬加入本次查緝行動。

李四川表示，警察工作相當辛勞，對於路警察遇刺殉職也藉此機會表達最深哀悼，盼公務人員執勤時都要注意自身安全；而聯合稽查小組不辭辛勞，就是要讓青少年過一個安全而且快樂的暑假，青少年到這些場所不會有犯罪的狀況發生。

他提醒不分暑假或平時，各種活動的安全性非常重要，尤其近日天氣多變化，要求市府各單位務必加強宣導青少年避免到危險海域及河流戲水，同時指示危險水域轄管單位全面檢視警示標語及加派人員巡邏、勸導、取締，有效降低溺水憾事發生。

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