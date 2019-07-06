「我沒辦法呼吸...」 李承翰肉搏到最後 目擊者心痛

2019-07-06 09:55

〔記者林嘉東／綜合報導〕25歲鐵路警察李承翰在台鐵自強號列車上與持刀鄭嫌肉搏遭刺殉職，舉國哀悼。據了解，有目擊乘客怒控，殺警的鄭男預謀殺人，不是媒體上所說的補票糾紛、「警察很勇敢，救了整個車廂的人！」

一名目擊乘客指出，案發當時，他從台南坐火車，開到嘉義火車站時，鄭男從後面第三節車廂跑到他坐的第四節車廂中間，就站在他面前，往第三節車廂方向咆哮。

鄭先罵政治，罵各個政黨，幾乎所有政黨都被罵進去，接著罵政府，罵股票，應該是股票虧了不少錢。

目擊乘客說，鄭一直咆哮，非常大聲，與他目光交錯時，一直瞪他，站務人員剛好從第三節車廂過來，與鄭對話。

站務人員說，「我已經讓你坐到嘉義」、「你要做去哪裡？」鄭就跟站務人員對嗆。隨後，鄭看到警察李承翰走過來時情緒崩潰，大罵站務人員：「我不過坐個火車也要報警」，怒嗆要站務人員輸贏！當時李承翰打圓場笑說「要輸贏下車再輸贏。」

乘客說，鄭一開始要跟著李承翰下去，後來突然往回跑，李發現後，緊追在後，鄭男突然掏出一把刀來，從李腹部刺下去。

李承翰被刺後很勇敢，雖然受傷，仍奮力緊緊抓住鄭男，直到其他乘客合力把鄭制伏才鬆手。

乘客說，李承翰被刺後，腹部一直流血，他本來想讓李坐在椅子上，但李已經沒辦法坐，他只好用他的包包給李當枕頭。

乘客說，站務人員後來過來幫忙，發現李承翰一直流血，希望他協助止血，他把李的衣服解開後，看到李的腸子流出來，不知道該怎麼辦，默默再把衣服蓋回去。

當時李承翰告訴他：「我沒辦法呼吸」，他只能鼓勵「你傷口不嚴重，救護車很快就來，你忍耐一下，你要加油！」

「這警察真的很勇敢！」乘客難過地說，警察從遇刺到倒下，從頭到尾都沒喊過一聲痛，他其實救了整個車廂的人。

乘客強調，整起事件根本不是媒體上講的補票糾紛，鄭情緒崩潰準備2把刀，預謀隨機殺人，警察很勇敢，救了整個車廂的人。

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