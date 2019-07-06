應召女慘遇變態男 刀下被逼玩角色扮演和SM

2019-07-06 06:36

［記者楊政郡／台中報導］朱男為了滿足性癖好，找應召女「安安」（化名）談妥性交易3500元，竟預藏一把55公分刀械，從後抵住，再行綑綁後，以手指、3支按摩棒等物性侵，再用2支手機不同角度拍攝性愛過程，還要「安安」穿上水手服為他口交，強制從手機內獲取其父母個資，以便日後用來威脅，繼續玩SM性遊戲。「安安」一次就怕死了，朱男事後多次糾纏遭拒，「安安」才提告，事後朱以50萬和解，法官仍判4年5月徒刑。

判決書指出，朱男去年底以LINE與女子「安安」聯絡，談妥3500元性交易。當晚兩人進入某汽旅，先親吻、撫摸，朱提出要玩SM性虐式性交，且不帶套，「安安」嚴詞拒絕，但朱男趁「安安」背對他，拿出一把黑色長刀，架住她脖子，摀住她的口，逼她就範。

朱以SM情趣束，綁住「安安」頸部、雙手及雙腳綑綁。然後在床頭附近及遠處架設2支可錄影手機，錄製房內兩人性愛過程。朱拿出3支不同顏色情趣按摩棒性侵，色情A片看多了，還問女子「爽不爽」，並恐嚇「安安」他叔叔是黑道，不要想報警，要「安安」日後繼續接他生意，再來玩SM。

朱還要求「安安」穿上他準備的水手服，角色扮演為他口交，令「安安」邊微笑，邊將裙子掀起露出下體供其拍照。又強制要求「安安」打開手機，嗆「不講（密碼）是不是你想死在這裡？」等威嚇，獲取「安安」父母的電話號碼、「安安」的國民身分證資料，威脅如果報警，或日後不與他見面，就會將裸照寄給其父母。

後來朱男不斷傳簡訊要求「安安」要自拍裸照供其欣賞，要求再度見面，傳送「安安」父親的臉書首頁，揚言隨時都可將她裸照上傳到其父親臉書，要求今年1月一定要見面，「安安」都拒絕而未得逞。「安安」困擾不已，報警處理，警方將朱嫌拘提到案，查扣上述按摩棒、SM情趣束等等。

朱嫌坦承犯案，辯稱自己有精神疾病，法官不採信，認為是為了滿足性癖好，審酌雙方以50萬和解，已支付2期10萬元，判處4年5月有期徒刑。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法